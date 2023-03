“Waarom zou ik in een roze leeuwenpak optreden?”, Maksim van ‘#LikeMe’ ontkent staalhard dat hij Leeuw is in ‘The Masked Singer’

TV Waarom wil Lieze niet meer bij Jef slapen in ‘Boer zkt vrouw’? “Het heeft alles te maken met onze nacht samen”

Dina Tersago mag nog zo haar best doen, het lijkt maar niet te vlotten voor de deelnemers uit ‘Boer zkt Vrouw’. Bij boer Raphaël ontplofte de bom na een nachtje in de caravan, en ook op het erf van koeienboer Jef (34) is de spanning voelbaar. Lieze weigert namelijk om er nog langer de nacht door te brengen. In Dag Allemaal legt Jef uit waarom de spanningen zo oplopen en vertelt hij wat er precies gebeurde tijdens hun 24-uurdate. En hoe is het contact met Dina Tersago? “Ze ging op een bepaald moment wat te ver.”