Waarom werd ‘Batgirl’ van Adil en Bilall afgevoerd? “Het is een strategische beslissing van Warner Bros”

Celebrities Demi Lovato wil toch weer met ‘zij en haar’ aangespro­ken worden

Zangeres Demi Lovato, die in mei 2021 aangaf aangesproken te willen worden met hen en die (they/them), laat in podcast Spout weten dat ze weer terug is gekeerd naar het gebruik van zij en haar als persoonlijke voornaamwoorden, zo bericht de Amerikaanse entertainment- en nieuwssite Buzzfeed.com.

12:37