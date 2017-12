Waarom Roel Vanderstukken niet op de set van 'Familie' kan staan, maar wel op het podium in het Sportpaleis Redactie

15u37

Bron: HL 0 VTM Showbizz Benny heeft een nieuw gezicht in ‘Familie’: dat van acteur Govert Deploige. Roel Vanderstukken haakte enkele weken geleden af wegens een zware hartoperatie. Zijn herstel verloopt blijkbaar goed, want afgelopen weekend trad hij twee keer op voor een vol Sportpaleis.

Roel was een van de gasten van Stan Van Samang tijdens diens jubileumconcert, naar aanleiding van de tiende verjaardag van zijn zege in ‘Steracteur Sterartiest’.

“Stan had me daar al maanden geleden voor gevraagd, omdat ik bij 'Steracteur Sterartiest' tweede was geworden en we sindsdien vrienden zijn gebleven”, zegt Roel. “Dat was dus lang voor er sprake was van mijn hartprobleem. Na mijn infarct en de operatie annuleerde ik al mijn concerten in 2017. Ik vroeg me lang af of ik dat feestje in het Sportpaleis wel zou halen. Maar ik was dus fit genoeg. Ik moest ook maar twee nummers met Stan zingen. Dat is een groot verschil met een concert van anderhalf uur. Want daartoe ben ik op dit moment nog niet in staat.”

Is zo'n zo’n optreden in het Sportpaleis wel gezond voor een hartlijder?

“Als er ook maar één klein risico was geweest, dan had ik dit nooit gedaan. Maar er was geen probleem voor mijn gezondheid. Ik was erg emotioneel, maar mijn hart heeft er niet onder geleden. Al hebben die concerten de doorbloeding van mijn hart en aders zeker bevorderd, want het was twee keer keihard kicken.”

Hoe gaat het met je herstel?

Goed. Ik zal voor de rest van mijn leven medicijnen slikken, vooral bloedverdunners. Maar ik zie het voor de rest wel zitten. Na de kerstvakantie word ik weer op de set van ‘Familie’ verwacht. Ik vermoed dat ik dan drie maanden later weer op tv te zien zal zijn. Ik weet dat het voor de kijker niet evident zal zijn om de volgende weken een andere Benny te zien. Maar ik weet dat Govert zijn uiterste best heeft gedaan om mij te vervangen. Ik hoop dat de kijkers zijn inzet weten te waarderen.”