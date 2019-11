Exclusief voor abonnees Waarom pakte André Hazes zijn relatiebreuk zo onelegant aan?: “Hij is gewoon verslaafd aan verandering” Redactie

20 november 2019

Een bijzonder pijnlijke, publieke breuk is het geworden, tussen André Hazes (25) en Monique Westenberg (41). Verwijten heen en weer, het plotse opvoeren van zijn nieuwe vlam Bridget Maasland (45), razende fans... Had de zanger deze crisis niet beter anders aangepakt? "Ach, dit waait wel weer over. André is op zoveel vlakken sterker geworden", zegt familievriend Robert de Waal in Dag Allemaal.

“Leef alsof het je laatste dag is.” De tekst van z’n superhit mag dan niet van de hand van André zelf zijn, hij doet wel z’n uiterste best zich ernaar te gedragen. In positieve zin: door keihard te werken, te vechten tegen vooroordelen, z’n podiumangst keer op keer te overwinnen. Maar evenzeer in negatieve zin, door constant op te zoek te gaan naar nieuwigheden en het zo z’n levenspartner bepaald niet makkelijk te maken.

Met als gevolg, na veel ups en downs - een erg moeilijke weg richting zwangerschap, zijn vraag om even alleen te gaan wonen, een romantische reünie... - nu de definitieve breuk met Monique Westenberg. De mama van z’n zoon Dré Junior (3) heeft plaats moeten ruimen voor ex-Playboy-­model Bridget Maasland (45). Al houden zowel André als Bridget vol dat hun relatie nog erg pril is en helemaal niet meespeelde in zijn beslissing om weg te gaan bij Monique.

