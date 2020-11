Waarom nieuwkomer Serine zo boos is en het zwarte kennisgat van Conner: de hoogtepunten van de 24ste ‘Slimste Mens’-aflevering

tvEven het gaspedaal keihard indrukken tijdens zijn finale tegen nieuwkomer Serine Ayari (29) en sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27) was meteen zeker van een - voorlopig - tweede plaats voor de finaleweken. De edelgassen ‘Xenon’ en ‘Argon’ werden de comédienne, die nochtans uitstekend speelde en een welgekomen nieuwkomer was, fataal. En noteer alvast dat Catherine Van Eylen (49) grote kandidate is om Lieven Scheire als Slimste Mens op te volgen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik ben zo kwaad. Ik kan niet goed tegen verlies”, maakte comédienne en nieuwkomer Serine Ayari duidelijk net nadat ze netjes en zonder veel poespas na een uitstekende finale naar huis was gespeeld. Het was nochtans simpel: ze stootte op twee nog betere kandidaten. Catherine Moerkerke overtroefde iedereen in de filmpjesronde. Bij haar tweede beurt haalde ze hier naast een perfecte eigen ronde en 150 seconden, alweer 120 extra seconden bij elkaar, samen goed voor 270 seconden of meer dan Conner Rousseau in het volledige spel bij elkaar sprokkelde. Zo win je altijd natuurlijk.

En toch was het heel erg jammer dat de nieuwkomer - een letterlijk indrukwekkende verschijning naast die frêle Catherine -, alweer meteen naar huis mocht. Ayari was geestig, fris, gevat, speels. En helemaal klaar voor ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Ze was niet te beroerd om toe te geven dat ze de voorbije maanden professioneel niks om handen had. En zich dus goed had kunnen voorbereiden. Ze speelde ook erg goed, maar maakte in haar finale één kapitale fout. Ze liet bij de vraag over ‘The Sound of Music’ de seconden te lang wegtikken, waarna Rousseau zich alleen maar strategisch moest laten zakken om dan vlot uit te spelen met de edelgassen ‘Xenon’ en ‘Argon’. Wedden dat we volgend jaar deze Serine Ayani in de vakjury zullen zien opduiken?

Volledig scherm Serine Ayari, Catherine Van Eylen en Conner Rousseau. © SBS

Met nu al een gegarandeerde zevende deelname, volgende maandag, wipt Conner Rousseau naar de tweede plaats in de lijst van beste deelnemers. Hij kan daar enkel eventueel nog bijgehaald worden door Catherine Van Eylen. Er zijn immers nog welgeteld acht reguliere afleveringen voor de finaleweken starten. Op donderdag 17 december kennen we de nieuwe ‘Slimste Mens Ter Wereld’.

De leukste quotes

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Serine (of ze een goeie student was): ‘’Neen. Ik was een ramp. Ik ben in het vijfde gestopt en heb zeven scholen gedaan. Ik was globetrotter van scholen’.

Conner (relativeert zichzelf): ‘Ik ben nog geen echte politicus’.

Erik (over het succes van Conner Rousseau): ‘Het is lang geleden dat een socialist nog zo lang een zetel heeft gehad’.

Serine (over haar opvallende kledij): ‘Ik had die outfit thuis aangedaan en mijn mama vroeg of ik parachute ging springen. Vandaar die hakken. Ik geef zelfs licht af in het donker’.

Van Looy (is de leukste thuis ): ‘Breakdance, dat kan ik goed. Elke keer als ik dans, breek ik iets’.

Hilarische momenten

Van Looy laat horen dat hij in het Tunesisch-Arabisch kan praten. Eigenlijk telt hij van 1 tot 10. Dat ging zo: ‘Wahid, itnan, talata, arba’a, hamsa, sitta, sab’a, tamaniya, tis’a, ashra’. Waarop Serine meteen met een ‘zaghrouta’ - een gillend hysterisch geluid -reageert.

Serine vertelt over de fobie die ze heeft voor wortelen. Een onwaarschijnlijk verhaal over haar schooltijd en de Paashaas die de conciërge bleek te zijn en haar toen tot troost worstelen gaf.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Het wordt snel duidelijk dat er drie goede kandidaten aan het spelen zijn. Na de ‘Puzzel’-ronde is er amper tijdsverschil tussen het trio.

Conner wordt tijdens de fotoronde pijnlijk geconfronteerd met een gebrek aan kennis van de schilderkunst. ‘Dat kan ik later nog bijsturen’, klinkt het nadien. Hij wordt wel op achterstand geplaatst.

Catherine plaatst een ferme eindspurt tijdens de filmpjesronde. Haar kennis over data van gebeurtenissen lijkt volledig gelinkt aan familie-ervaringen.

In de finale wordt straf gespeeld. Op drie vragen haalt Conner zijn volledige achterstand op. Een foute inschatting bij de vraag over ‘The Sound of Music’ breekt Serine nadien zuur op. Conner laat zich strategisch zakken en speelt dan gemakkelijk uit. Met dank aan ‘Xenon’ en ‘Argon’, twee edelgassen.

De eindscore (voor het finalespel)

Cathérine Van Eylen 528 sec.

Serine Ayari 397 sec.

Conner Rousseau 265 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 6 deelnames 3 keer gewonnen 3 finales gewonnen

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Cathérine Van Eylen 2 deelnames 2 keer gewonnen

Nieuwkomer

TV-nieuwsanker Fatma Taspinar