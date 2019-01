Waarom niemand mocht weten dat Wendy Van Wanten en Frans op een relatiebreuk afstevenden Geheimdoenerij en misleiding zijn haar tweede natuur JR/ES/WN

23 oktober 2018

12u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze kon lang de schijn ophouden, maar met één pennentrek haalde Frans Vancoppenolle (56) de onwaarheden van Wendy Van Wanten (58) onderuit. Het is een constante in Wendy’s leven: het mistgordijn dat ze optrekt rond zichzelf. Een gevolg van de dominante mannen die haar altijd hebben afgeschermd van de buitenwereld, schrijft Dag Allemaal.

Alsof de duivel zelf mee het scenario schreef: net op het moment dat Wendy Van Wanten (58) op het podium schittert in een parodie op het tv-programma ‘Wie Wordt De man Van Wendy?’, haalt de realiteit de fictie in. Twaalf jaar nadat ze voor de ogen van tv-kijkend Vlaanderen voor Franske koos, moet Wendy écht op zoek naar een nieuwe man.

Het was al langer duidelijk dat er een haar in de boter zat bij het altijd zo hechte koppel. Twaalf jaar lang week Frans geen seconde van Wendy’s zijde, maar de afgelopen maanden verscheen ze ineens zonder hem op premières. En op de rode loper van de musical ‘Flashdance’ dook plots Wendy’s oudste zoon Dylan (34) naast haar op, met wie ze jaren geen contact had gehad omdat hij en z’n stiefvader niet door één deur konden.

In de omgeving van Wendy wist men het zeker: “Dylan heeft zijn moeder voor de keuze gesteld: hij of Frans.” Toch bleef de zangeres hardnekkig volhouden dat er niks aan de hand was. “Franske wil zijn ondernemerszaak nieuw leven inblazen en focust daar nu op”, verklaarde ze keer op keer zijn afwezigheid. Of ze beweerde dat Frans hun dochter Estelle begeleidde bij tenniswedstrijden. Het werd echter steeds moeilijker voor Wendy om de schijn op te houden.

HLN