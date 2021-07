Waarom Netflix uw favoriete series van de buis heeft gehaald (en er nog zullen volgen)

Tegenwoordig is het een risico geworden om aan een nieuwe serie te beginnen op Netflix. Het zou immers best wel eens kunnen dat er na het eerste seizoen geen vervolg meer gemaakt wordt, omdat de zender heeft beslist dat het programma niet genoeg rendeert. Onder andere de fans van ‘The Society’, ‘I Am Not Okay With This’, ‘GLOW’, ‘Spinning Out’, ‘The Dark Crystal’ maakten het al mee. En hoewel ze niet het blockbuster-gehalte hadden van bepaalde andere shows zoals ‘The Witcher’ en ‘Stranger Things’, waren het telkens reeksen met een aanzienlijk gevolg. Bovendien waren de reviews voor veel van die programma’s zeker niet slecht. ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ werd zelfs genomineerd voor een Emmy. Een magere troost voor de makers, die daarvoor al te horen kregen dat ze niet aan hun tweede seizoen mochten beginnen. Ook de acteurs die meespeelden in ‘The Society’, een soort moderne versie van ‘Lord of the Flies’, waren er niet goed van toen ze hoorden dat hun show van de buis werd gehaald. “Mijn hart is gebroken”, aldus hoofdrol Kathryn Newton in een videoboodschap op Instagram. Intussen is er zelfs al een petitie gestart om de reeks terug naar de streamingdienst te brengen.