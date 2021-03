Waarom Miss België wel moeders moet toelaten, volgens de nieuwe Miss Duitsland: “Je land niet mogen vertegenwoordigen ómdat je kinderen hebt, hoe fout is dat?”

The Starlings zijn klaar voor de 24 UUR LIVE: "Het is echt een leuk idee, we gaan gewoon genieten”

6 maart Volgende vrijdag is het zover: 24 UUR LIVE in het Sportpaleis. Ook The Starlings, Tom Dice en Kato Callebaut, treden er op en jij kan kiezen welk nummer zij zullen brengen. Breng onderaan je stem uit!