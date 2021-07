Waarom Marbella zo veel (bekende) Vlamingen bekoort: even veel luxe als Dubai, minder tamtam op Instagram

UPDATE Disney noemt aanklacht Scarlett Johansson om film “triest en verontrus­tend”

3:18 Scarlett Johansson (36) is een rechtszaak gestart tegen Disney. De actrice, die de hoofdrol speelt in de nieuwe Disney-film ‘Black Widow’, is boos omdat de film tegelijkertijd op de streamingdienst van het bedrijf én in de bioscopen uit is gekomen. Dat was volgens haar niet de afspraak, maar Disney ontkent dit. Ondertussen krijgt de actrice veel steun op social media.