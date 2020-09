Waarom Leen Dendievel 10 jaar lang niet met de auto reed: “Udo heeft me terug over de streep getrokken” SDE

28 september 2020

12u21

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Leen Dendievel (36) achter het stuur, dat was jarenlang ongezien, bekende de actrice en schrijfster maandag in de ochtendshow op JOE. “Ik vond het gewoon verschrikkelijk."

“Ongeveer 18 jaar geleden heb ik mijn rijbewijs behaald", vertelde Leen Dendievel in de ochtendshow op radiozender JOE. “Nadien heb ik tien jaar niet meer met de wagen gereden." Aanleiding was een incident op de parking van de plaatselijke GB, zo blijkt. “Ik vond met de auto rijden al niet leuk”, klonk het. “Op een bepaald moment was ik met mijn mama onderweg naar de winkel. Wij reden op de baan en moesten links inslaan om de parking van de GB op te rijden. De auto’s kwamen uit de tegenovergestelde richting en mijn moeder was maar aan het zeggen ‘Allez, rij daar in, rij daar in’. Ik zei toen: ‘Ik ga uitstappen en ik rij nooit meer’. Ik heb de wagen geparkeerd, heb de sleutels van de wagen aan mijn moeder gegeven en heb toen gezegd dat ik nooit meer zou rijden.”

Het was pas toen ze haar echtgenoot, zanger Udo, leerde kennen, dat ze opnieuw achter het stuur kroop. “Hij zei ‘Liefje kom, achter het stuur. Je gaat dat gewoon doen.’ Udo heeft mij terug over de streep getrokken. Ik deed het niet graag, ik vond het gewoon verschrikkelijk.” Ondertussen is haar houding tegenover het autorijden wel degelijk veranderd. “Ik kan héél goed parkeren, ik rij héél graag en ook graag in mijn eentje. Dat is echt mijn me-time.”

