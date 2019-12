Waarom Kristel Verbeke en Gene Thomas bijna géén koppel waren KD

03 december 2019

13u30

Bron: Qmusic 0 Showbizz Ex-K3'tje Kristel Verbeke (43) en zanger Gene Thomas (47) vormen al jaren het meest standvastige showbizzkoppel van Vlaanderen. Toch duurde het lange tijd voor de twee een relatie begonnen. “We waren heel verlegen”, geeft Kristel toe in de ‘De 10 Meest Gegoogelde Vragen’ van Qmusic. Hun relatie hebben ze deels te danken aan een danser van X-Session.

Waar het liefdesleven van haar K3-collega’s in menig blad beschreven werd, is Kristel al sinds het begin van deze eeuw met dezelfde man samen. Het koppel is al 16 jaar getrouwd en heeft twee tienerdochters. Maar het had anders kunnen lopen, want de twee durfden hun gevoelens niet uiten. De vonk sloeg over in Venezuela, waar zowel K3 als Gene z’n band X-Session waren voor clipopnames, nadat Kristel Gene akoestisch had horen zingen. “Dat raakte mij echt keihard”, deelt Kristel mee in de podcast. “Daarna zijn we beginnen praten. Mijn papa was toen heel ziek en zijn papa is overleden aan dezelfde ziekte, namelijk kanker. Wij konden het daar goed over hebben. Ik was verliefd, maar het heeft wel nog even geduurd voor de eerste kus er kwam en voor we een koppel werden.” En daarbij hadden ze ook wat hulp van buitenaf nodig. “Ik durfde mijn nummer niet geven en hij durfde het niet vragen.”

Uiteindelijk zorgde Serge, de vaste danser van X-Session, ervoor dat de twee ook in België met elkaar in contact kwamen. Hij kwam Kristel tegen achter de schermen van ‘Hitkracht’ en vroeg haar telefoonnummer. “Het is voor Gene. Het is altijd maar Kristel hier en Kristel daar”, legde hij ietwat geïrriteerd uit. Uiteindelijk verzamelde Gene dan ook de moed om Kristel op te bellen. “Maar ik durfde niet op te nemen. We waren allebei heel verlegen”, blikt Kristel terug op het begin van hun liefdesrelatie.

K3-contracten

In de podcast van Maarten en Dorothee vertelde Kristel ook over haar volle agenda ten tijde van K3. “Je wordt geleefd. Dat is altijd wel met een beetje inspraak, maar uiteindelijk beslist Studio 100 welke richting K3 uitgaat. Dat vond ik soms wel lastig, omdat je de vrijheid niet hebt om je eigen agenda in te vullen.” Vooral de laatste jaren durfde de voormalige zwarte van K3 daar meer tegen in te gaan. “Je moet soms op je strepen staan. Ik heb twee kinderen. Ik moet af en toe echt wel eens tijd kunnen maken voor mijn gezin. Er werd daar ook wel naar geluisterd. Als je twintig bent, heb je andere prioriteiten. Eens je mama bent, verandert alles wel. Ik vond het belangrijk om te zeggen: ‘Het is oudercontact. Misschien moet ik daar wel naartoe?’”

Over contracten hebben de meisjes van K3 zich nooit uitgesproken. Veel duidelijkheid schept Kristel daar dus niet over, maar ze laat wel weten dat de zangeressen zich nooit voor de gek hebben laten houden. “Ik heb op de bank gewerkt, dus ik durfde wel zeggen: ‘Gert, zullen we het eens hebben over de volgende shows, want we werken toch keihard?’ Uiteindelijk hebben we daar altijd het midden in gevonden. Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden: ‘Het onderste uit de kan is aangebrand.’ Studio 100 heeft altijd geïnvesteerd in ons talent. Dat vond ik meer waard dan een hogere verloning.”