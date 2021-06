Waarom Kate Middleton prins Harry zo graag terug in haar leven wil: “Ze is de perfecte scheidsrechter in dit fiasco”

TV HBO Max lanceert nieuwe trailer voor ‘Gossip Girl’-re­boot

10 juni Het is nog heel eventjes wachten op de ‘Gossip Girl’-reboot, want de reeks staat pas vanaf 9 juli op Streamz. Maar voor de ongeduldigen onder ons hebben we toch nog een portie goed nieuws, want HBO Max stuurde zonet een nieuwe trailer van de reeks de wereld in.