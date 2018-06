Waarom Karen Damen deze zomer niet één optreden heeft: "Ze wil nu met haar gezin tot rust komen" Wim Nijsten

05 juni 2018

08u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Met een druk besproken soloplaat en een groots opgezet concert in de Lotto Arena kleurde Karen Damen (43) het voorjaar. 'Dat wordt een drukke festivalzomer’, zou je denken. Maar niks is minder waar. Karens muziekagenda oogt akelig leeg. Is er iets aan de hand? Dag Allemaal zocht het uit.

Begin dit jaar maakte Karen haar grote droom waar: een soloplaat opnemen. Hoe ‘Een Ander Spoor’ tot stand kwam, kon iedereen op de voet volgen in het VIER-­programma ‘Karen Maakt Een Plaat’.

Helaas, de kijkcijfers ontgoochelden en de commentaren waren bijwijlen snoeihard. "Karen doet alles behalve een plaat maken", was de meest gehoorde opmerking. De ex-K3-zangeres zette haar stekels op en ­pareerde de kritiek: "Als die plaat in aflevering één en twee al af zou zijn, zou er niets meer te vertellen zijn in de volgende zes afleveringen."

Blanco agenda

Wars van alle opmerkingen slaagde Karen er wél in om de Lotto ­Arena helemaal gevuld te krijgen met 5.300 fans. En zo leek het tij ineens te keren voor de sympathieke rosse. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat ­Karens ­debuutconcert het ­opstapje zou vormen naar een succesvolle zomertournee. Maar tot ieders verbazing blijkt dat niet zo. Wie zich afvraagt waar en wanneer hij Karen aan ’t werk kan zien, is eraan voor de moeite. Haar muziekagenda voor de zomer blijkt maagdelijk wit.

‘Geen verplichtingen’

Daar zijn volgens het management van Karen verschillende redenen voor.

