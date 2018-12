Waarom Jean-Pierre Van Rossem zo’n drang heeft naar zelfdestructie: “Hij acht zichzelf verantwoordelijk voor de dood van zijn broertje” Erlend Hamerlijnck

05 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Jean-Pierre Van Rossem (73). Zijn turbulente leven is nu gebald in een tweedelige docureeks die op 4 en 11 december op VIER te zien is. De steile opmars als steenrijke beursgoeroe, zijn teloorgang met bijkomende celstraf, een handvol getroebleerde liefdesrelaties en één gitzwarte tragedie. Een onherstelbare kras op zijn ziel, die tot op de dag van vandaag zijn doen en denken beheerst. Dag Allemaal doet het verhaal.

Vandaag profileert Jean-Pierre Van Rossem zich als grootsprakerige kunstschilder die beweert dat zijn doeken enorm ­gegeerd zijn. Maar ooit was de in Brugge geboren Jean-Pierre een beloftevolle economiestudent aan de Gentse Rijksuniversiteit (nu UGent). Hij ging zelden naar de les, maar met zijn licentiaatsverhandeling won hij wel een beurs om zich aan de universiteit van Pennsylvania te bekwamen in de econometrie. Daar leerde hij ­economische modellen opstellen waarmee hij hoopte plaats en datum van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog te bepalen. Of de evolutie van de beurskoersen te voorspellen, wat zou leiden tot het oprichten van Moneytron, zijn ­beruchte beleggingsfirma.

Eén grote zwendel

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Jean-Pierre Van Rossem