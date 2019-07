Waarom er op 14 juli een romantische datenight te wachten staat voor Harry en Meghan DBJ

20u57 3 Royalty 14 juli is niet alleen de Franse nationale feestdag, als alles goed verloopt wordt het ook een speciale dag voor Harry en Meghan. Die dag staat in Londen immers de wereldpremière van ‘The Lion King’ op het programma, een film die voor de hertog en hertogin van Sussex een speciale betekenis heeft.

Na de geboorte van Archie op 6 mei is Meghan Markle officieel nog in zwangerschapsverlof, maar het zou goed kunnen dat Harry en Meghan over een kleine twee weken nog eens samen in het openbaar verschijnen. Op 14 juli gaat op Leicester Square in Londen immers ‘The Lion King’ in wereldpremière en naast wereldsterren als Elton John en Beyoncé staat ook Prins Harry op de gastenlijst.

Elton John is uiteraard aanwezig als componist van de wereldberoemde soundtrack van ‘The Lion King’ en Beyoncé zakt af naar Londen omdat ze de stem insprak van de vrouwelijke hoofdrol Nala. Maar eerder uitzonderlijk staat ook Prins Harry op de gastenlijst. De kersverse vader liet eerder al weten dat de originele animatiefilm uit 1994 zijn favoriete Disneyfilm is, maar de prins heeft ook een zwak voor de film vanwege zijn relatie met Meghan.

In 2016, toen Harry en Meghan nog maar net een koppel vormden, gingen de twee als een van hun eerste openbare dates naar een toneelvoorstelling van ‘The Lion King’ in het Londense West End. Het verhaal brengt dus alleen maar positieve herinneringen voor het koppel naar boven. Dat de Disneyklassieker meer betekent voor het koppel dan gewoon maar een film bewijst ook het optreden dat Elton John gaf op hun huwelijk in mei vorig jaar. De Brit speelde er toen een versie van ‘The Circle of Life’ voor het koppel en de 600 genodigden.

Of Meghan met zekerheid aanwezig zal zijn op de première over een kleine twee weken valt nog af te wachten. De hertogin liet immers al weten dat er tijdens haar zwangerschapverlof geen afspraken worden gepland en dat eventuele activiteiten helemaal afhangen van hoe ze zich op dat moment voelt. Baby Archie is nu nummer één prioriteit voor de Amerikaanse actrice.