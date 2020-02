Waarom er geen kerstshows of tv-opnamen gepland staan met Samson en Marie: “Studio 100 speelt op veilig” Redactie

26 februari 2020

06u00

Bron: TV Familie Showbizz Een verrassende switch bij Studio 100. De populaire 'Samson & Gert'-­kerstshows worden aan het einde van dit jaar níet vervangen door 'Samson & Marie'-kerstshows. Wél zal er een eindejaarsspektakel van 'Nachtwacht' te zien zijn in de Stadsschouwburg van Antwerpen en het Plopsa Theater De Panne. Dat bevestigt Studio 100 in weekblad TV Familie.

En die keuze is niet onlogisch, zeggen showbizzkenners in het weekblad: “Voorlopig blijft het nog een beetje koffiedik kijken of ‘Samson & Marie’ in de smaak zal vallen bij de kindjes. ‘Nachtwacht’ is een veilige keuze, die serie is immens populair. Daarom plant Studio 100 dus een reeks kerstshows rond die jolige bende.”

Geen kerstshow met Samson dus, en dat lijkt slecht nieuws te zijn voor Koen Crucke (68), Walter Baele (55) en Walter De Donder (59), die in die shows altijd ­Alberto, Van Leemhuyzen en de burgemeester mochten spelen. Omdat er al een hele tijd geen nieuwe afleveringen van de kinderreeks werden opgenomen, waren de kerstshows zowat de enige gelegenheid waarbij Koen en co nog voluit konden gaan, op een occasioneel zomeroptreden in Plopsaland na. Koen Crucke liet niet lang geleden nog weten dat het zonde zou zijn als het vriendenclubje rond Samson zou verdwijnen.

Druk bezig

Studio 100-woordvoerder Ann Janssens zegt tegen TV Familie er nog altijd geen definitieve beslissing is genomen. “We zijn nog druk bezig met het plannen van wat we wél en wat we níet zullen doen met ‘Samson & Marie’” Maar in een interview met het Nederlandse persagentschap ANP laat Gerts dochter iets heel anders uitschijnen: Marie bevestigt namelijk dat het programma echt wel aan verandering toe is.

“Voor mij is iedereen welkom”, aldus Marie Verhulst (24). “Maar als we nieuwe afleveringen maken, moeten we ­nadenken over wat nog kan en wat niet.” Wie zeker niet terugkeert, is Maries vader. Gert zal op 19 april de állerlaatste keer aan de zijde van zijn pluchen vriendje staan. Hij heeft er al zo’n 45 afscheidsshows opzitten, en daar komen er nog eens zoveel bij. Daarna trekt Gertje zijn kenmerkende rode polo niet meer aan.