Waarom 'Deadpool' Ryan Reynolds zijn collega 'Wolverine' Hugh Jackman blijft stalken TC

04 mei 2018

14u36 0 Showbizz Acteur Ryan Reynolds, de ster uit 'Deadpool', heeft een grote droom. Hij wil zijn personage laten schitteren in een film aan de zijde van die andere legendarische held, Wolverine. Eén probleem: acteur Hugh Jackman wil die rol niet meer spelen. En dus is Reynolds zijn collega beginnen stalken.

Straks komt 'Deadpool 2' er aan, een film waar de fans al een hele tijd naar uitkijken. En maar beter van genieten, want het kan de laatste zijn. Hoofdrolspeler Ryan Reynolds liet ondertussen immers weten dat hij zelf twijfelt of een eventuele derde film over de grappige superheld wel mogelijk is. Hij ziet vooral een toekomst voor Deadpool weggelegd in films waarin hij samenwerkt met andere helden. Een beetje zoals wat er in de 'Avengers'-films gebeurt. En Ryan droomt daarbij vooral van een samenwerking met Wolverine uit de 'X-Men'-films. Die zaten wel al eens samen in 'X-Men: Origins', maar Ryan vindt dat Deadpool daarin niet tot zijn recht kwam. Hij wil dus een herkansing. Eén probleem: acteur Hugh Jackman wil die rol niet meer spelen.

Zat voeren

En daarom liet Hugh zijn personage Wolverine in de film 'Logan' ook sterven. Hugh, 49 jaar ondertussen, vindt zichzelf te oud worden om nog langer de Wolverine uit te hangen. En dus heeft hij afscheid genomen van de held met de scherpe klauwen. Maar Ryan wil hem dus op andere gedachten brengen. "De film 'Logan' speelt zich af in de toekomst. Het is geen probleem dat Wolverine dan gestorven is. In het tijdperk waarin Deadpool leeft is Wolverine nog springlevend. Dus kunnen ze samenwerken. Nee, móeten ze samenwerken. Ik ga Hugh daarvan overtuigen. Ik doe dat nu al door hem te stalken. Ik bel hem quasi elke dag om de vraag te stellen. Voorlopig geeft hij niet toe, maar dat komt nog wel. Ik heb al een ander plan opgevat: ik voer hem zat en dan laat ik hem beloven dat hij opnieuw Wolverine wil worden." Al ziet Ryan daarbij wel één probleem. "Hugh kan beter drinken dan ik. Geen idee hoe ik nuchter genoeg kan blijven om dat plan uit te voeren..."