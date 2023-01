Waarom Davina Michelle haar grootste hit ‘Hoe het danst’ met Marco Borsato misschien nooit meer zal zingen: “Ik denk in eerste plaats aan de slachtoffers”

Celebrities Jeremy Renner liep inwendig borstlet­sel op tijdens ongeval met sneeuwrui­mer: “Hij heeft veel bloed verloren”

Jeremy Renner (51) is nog steeds in kritieke toestand. Dat bevestigde zijn woordvoerder in een reactie aan het Britse ‘Metro UK’. De ‘Hawkeye’-acteur kwam afgelopen weekend onder een sneeuwploeg terecht, en is er erg aan toe. Hij heeft onder meer verwondingen aan zijn borstkas opgelopen, en werd al eens geopereerd aan zijn verwondingen. Er zullen nog operaties volgen. “Zijn familie is ontzettend dankbaar dat de aanwezige dokters en het verplegend personeel zo goed voor hem zorgen”, klinkt het.

