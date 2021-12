Waarom ‘And Just Like That’-showrunner Michael Patrick King besloot om een personage te laten sterven

Nee, het is niet Samantha Jones die in ‘And Just Like That’, de reboot van ‘Sex and the City’, het loodje legt. In plaats daarvan overlijdt niemand minder dan Mr. Big (Chris Noth), de geliefde van Carrie (Sarah Jessica Parker). Tijdens een work-out op zijn hometrainer krijgt hij een hartaanval, waarna hij in de armen van Carrie overlijdt. Nodeloos te zeggen dat het leven van de belangrijkste rol uit de reeks daarmee helemaal overhoop wordt gegooid. “Ik heb het gedaan omdat het choquerend is”, legt showrunner Michael Patrick King nu uit. “Maar het is ook geweldig voor het personage Carrie, want ze slaagde er nooit echt in om hem voor zich te hebben. Pas op het einde van de reeks kwamen ze bij elkaar. Ze hadden dus maar weinig tijd samen. Nu is hij weggenomen, maar niet door een andere vrouw die aan de Upper East Side woont of door een scheiding. Maar wel door iets dat ze nooit kan rationaliseren: de dood.”

Vanwege dat overlijden zijn de eerste twee afleveringen van ‘And Just Like That’ iets dramatischer dan de kijkers van ‘Sex and the City’ gewoon zijn, geeft King toe. “We geloven dat Carrie Bradshaw er kapot van is. Dus moet ze er weer bovenop komen, moet ze rouwen, verder gaan met haar leven en terugblikken op wat was. Ik ben niet van plan om het publiek mee in een donker bos te nemen zonder zaklamp. We gaan Carrie dus niet alleen laten. Maar hoe we dat gaan doen en waarom? Dat zal je moeten zien.”

Kristin Davis, een van de andere hoofdrolspelers en producent van de nieuwe reeks, geeft toe dat ze niet meteen vertrouwen had in de beslissing van King om Mr. Big te laten sterven. “Dit is echt iets heel impactvol om te doen. Het maakte me erg emotioneel. Bezorgd is het juiste woord. Maar aan de andere kant maken we ook een reeks over mensen die in de vijftig zijn. Iedereen die al zo lang heeft geleefd, heeft ook mensen verloren. Zo is het leven nu eenmaal. We hebben een wereldwijde pandemie meegemaakt - die nog steeds bezig is. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.”

