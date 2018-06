Waarom Alex Callier geen kinderen wil TK

07 juni 2018

17u07

Bron: Medialaan 0 Showbizz Alex Callier was vandaag te gast bij Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van Qmusic. De geestesvader van Hooverphonic had het daar onder meer over de reden waarom er al zoveel verschillende zangeressen zijn geweest, maar ook over zijn onbestaande kinderwens.

Hooverphonic zag al heel wat frontvrouwen de revue passeren. Hoe komt dat toch? "Uit noodzaak, omdat de zangeressen het altijd afbollen", lacht Callier. “Esther Lybeert wilde eerst haar studies afwerken, Liesje Sadonius was gewoon ongelooflijk homesick, Geike Arnaert wilde een solocarrière en met Noémie Wolfs boterde het niet meer. We hebben dan samen besloten om er een punt achter te zetten. Ik ben wel best een moeilijke mens, maar zo moeilijk ben ik eigenlijk ook niet, denk ik dan. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat sommigen het op een bepaald moment zelf willen waarmaken. Dat is hun goed recht. Dan kunnen ze ook hun eigen ding doen, want als je met drie bent dan moet je wel overeenkomen en compromissen sluiten."

De naam van de groep is overigens létterlijk afkomstig van een stofzuiger. "Een vriend van mijn broer had onze allereerste demo gehoord en we hadden toen nog geen naam. Hij zei: 'Dat is stofzuigermuziek'. Ik was megabeledigd door die beschrijving, maar hij bedoelde blijkbaar dat de muziek je in een ander universum zuigt. Op dat moment zag ik mijn moeder met haar Hoover-stofzuiger stofzuigen en ‘Hoover’ is dan ook de naam geworden", vertelt Alex. “Na een tijdje merkten we dat er ook een Duitse en een Amerikaanse groep dezelfde naam hadden, dus is het 'Hooverphonic' geworden."

Lees verder onder de video.

Onbestaande kinderwens

Callier wil een zo goed mogelijke producent en muzikant zijn, en dat heeft gevolgen voor zijn privéleven. Kinderen zitten er bijvoorbeeld niet in. "Ik heb niets tegen kinderen, integendeel, maar je kan niet alles doen in het leven. Ik wil 100% focus op mijn job. Als ik vader zou zijn, dan weet ik van mezelf dat ik dat perfect zou willen doen en dan zou ik mijn tijd moeten beginnen splitsen tussen het zijn van de perfecte papa, de perfecte producer, de perfecte songwriter en leader of the band, maar dat gaat niet. Ik zou het er moeilijk mee hebben om één van die dingen dan een beetje te laten slabakken”, vertelt Alex.

Al sluit hij kinderen toch niet helemaal uit: "Ik heb altijd vrij snel het gevoel gehad dat ik geen kinderen wou. Mijn huidige vrouw en ik hebben daar allebei hetzelfde gevoel over. Ik ben mij er wel heel erg van bewust dat als mijn vrouw morgen zou zeggen dat ze toch kinderen wilt, dat ik dat niet kan tegenhouden en dan ben ik ook niet diegene die dat zou doen."