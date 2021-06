Waar zijn die handjes? Ook Regi en Cleymans & Van Geel komen naar Werchter Parklife

Celebrities Kelly Osbourne opnieuw bijzonder open over haar alcoholver­sla­ving: “Dronk op mijn eentje volledige flessen leeg”

1 juni In april dit jaar maakte Kelly Osbourne (36) bekend dat ze hervallen was. In een aflevering van de talkshow ‘The Red Table Talk’ vertelt Osbourne nu dat ze pas op het einde van de pandemie opnieuw begonnen is met drinken.