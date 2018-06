Waar zijn de koninginnen van Instagram? "Josje, Joy Anna, Eva Daeleman hebben zich allemaal verbrand" It-girls betalen de tol van de roem Redactie

26 juni 2018

06u00

De It-girls, zo werden ze genoemd. Joy Anna Thielemans (25), Eva Daeleman (28) en Josje Huisman (32) deelden elk moment uit hun leven op sociale media. Nu is het al maanden stil rond hen. "Gecrasht onder de druk", zegt mediaprof Lieven De Marez deze week in Dag Allemaal, die meteen waarschuwt: "En nu zit Tinne Oltmans in de gevarenzone."

De trend van beroemdheden die een parallel leven leiden op sociale media is een wereldwijd fenomeen. Ook in Vlaanderen kregen - veelal jonge én vrouwelijke - bekende namen op korte tijd heel wat online fans. In veel gevallen is het zelfs een lucratieve bijverdienste, want adverteerders schakelen die It-girls graag in om hun merken in de aandacht te krijgen. Maar het verhaal heeft ook een schaduwzijde, zo blijkt. Want de jongste tijd is het verdacht stil rond de pioniers van die Vlaamse It-generatie.

Hoe zou het bijvoorbeeld nog zijn met Joy Anna Thielemans (25)? De actrice lijkt helemaal van de aardbodem verdwenen. En ze is niet happig om de stilte te doorbreken, al belt ze wél zelf terug. "Mediavragen beantwoord ik enkel via mail", zegt ze. Waarop we haar een mail sturen... die ze niet beantwoordt.

Vreemd, voor iemand die zowat elke minuut van haar leven op de sociale media deelde in de periode dat ze Jana speelde in ‘Thuis’ (tot februari 2017). Joy Anna ontpopte zich als dé social media-goeroe van Eén en mocht ‘Het Sterkste Netwerk’ presenteren, waarin sociale media een belangrijke rol speelden. Het werd een flop en de gouden It-girl viel van haar voetstuk.

Joy Anna begon te beseffen dat er méér is in het leven dan Instagram en Snapchat. Voor de Nederlandse tv presenteerde ze met Jan-Jaap Van der Wal wel nog ‘Control Alt Delete’. Ze maakte er eind oktober nog wat reclame voor op Instagram, maar daarna bleef het stil.

"Ik heb voor rust gekozen", zei Joy Anna in een interview. "De lader van mijn smartphone is niet langer mijn navelstreng. Die ommezwaai was nodig. Ik was meer robot dan mens, ik ging te hard." Haar 123.000 volgers bleven een beetje verweesd achter. Zeker toen Joy Anna vorige week haar Instagram-pagina plots helemaal verwijderde.

