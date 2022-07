Waar vinden we de leukste zomerbar? Piet Huysentruyt, Messy Chef Jelle Beeckman en Sepideh zullen de 5 finalisten beoordelen

Bar Zuid, Rijkevorsel (Antwerpen): schroot moest wijken voor cocktails

In ‘t Stad bots je op enkele grote zomerbars met jaren ervaring op de teller, maar ook in de groene gemeenten duiken overal zomerse pareltjes op. Eén van die toplocaties gaat overduidelijk lopen met het meest aantal stemmen: Bar Zuid in Rijkevorsel. Op een opslagterrein van een schroothandelaar creëren Charlotte Swaegers en Toya Matthé een vrolijke oase met een puur vakantiegevoel. De vele speelopties voor de kinderen en het uitzicht op de velden met grazende schapen maken deze plek uniek.

Café Jardin, Tervuren (Vlaams-Brabant): tlke vrijdag optreden van lokale band

In Vlaams-Brabant surfen de meeste zomerbars op het gemeenschapsgevoel. Café Jardin in Tervuren is een mooie titelverdediger van die lokale ambiance. Elke vrijdag geven ze het podium in handen van een plaatselijke band die mag proberen om het volk aan het dansen te krijgen. Met een glas in de hand en een smakelijk hapje erbij is het niet moeilijk om deze gezellige tuin als een stukje vakantieparadijs om de hoek te zien.

Siwel, Wellen (Limburg): tussen de pauwen en konijnen

In het groene Limburg vind je volop zomerbars langs het kanaal, ideaal voor een verkwikkende pauze. Zo’n verborgen parel is de privétuin van Siwel in Wellen. Je zou hem bijna voorbijlopen, maar toch slagen Sibert Diepvens en Berre Swinnen erin om hun zomerbar bekend te maken bij het grote publiek. “Wij doen ons best voor al onze klanten, ook de jury”, verzekert het duo. De schattige wallaby, pauwen en konijnen zorgen voor een hoge aaibaarheidsfactor waarmee ze de jury willen charmeren.

Pata Pata Beach Bar, Middelkerke (West-Vlaanderen): genieten met zand tussen je tenen

Uitgestrekte polders, authentieke dorpjes en legendarische gastvrijheid: in West-Vlaanderen lijkt er een perfect microklimaat te bestaan voor zomerbars. Maar het zal niemand verbazen dat de beste beachbar aan de kust ligt. De uitbaters van Pata Pata Beach Barkijken al uit naar de komst van de jury: “Voor Piet Huysentruyt gaan we extra ons best doen.” Het ruisen van de zee, zand tussen je tenen en de magische zonsondergang zijn al verzekerd. Pata Pata Beach Bar strooit daar nog een laagje Ibiza over met witte meubeltjes, felblauwe accenten en een cocktailkaart die bij de setting past.

Gazon, Gent (Oost-Vlaanderen): in het weekend wordt de bbq aangestoken

Originele initiatieven van kasteeltuinen tot sappige weides passeerden de revue, maar de finalist werd de rasechte Gentse zomerbar Gazon. De bar speelt in de tuin van ijsbaan Kristallijn voor het derde jaar op rij zijn culinaire troeven uit. De majestueuze treurwilg, sfeervolle lampionnetjes en gelegenheden om te darten of petanquen weten de Gentenaars duidelijk te overtuigen. Ook een troef: de tapas zijn hier iets verfijnder en in het weekend worden de Ofyrvuren aangestoken. “Voor het jurybezoek steken we ze wat vroeger aan, zodat we onze barbecuehapjes voor hun neus kunnen grillen”, verklapt uitbater Jonas Vercruyssen.

Zij kiezen de winnaar

Piet Huysentruyt (59), tv-kok en stichter van sterrenrestaurant Likoké in Zuid-Frankrijk

“Als het goed zit, krijg je in een tiende van een seconde een vakantiegevoel. Maar wie me een beetje kent weet: ik ben de man van het eten. Zet me in een schuur, allemaal goed, zolang het bord maar lekker is. Dat betekent niet dat het haute cuisine moet zijn. Als je tapas op de kaart zet, blijf dan bij wat je aankunt. Balletjes in tomatensaus, patatas bravas, pan con tomate... maak de klassiekers zoals het hoort. En denk aan de bediening. Onderschat nooit hoe belangrijk die is. Een ober kan je bezoek maken of kraken.”

Sepideh Sedaghatnia (38), sommelier en eigenaar van restaurant Divin by Sepi in Antwerpen

“Als sommelier trekt de drankenkaart meteen mijn aandacht. De kwaliteit van wat je in je glas krijgt, is belangrijker dan het aantal dranken op de kaart. Er mogen een paar goed uitgevoerde klassiekers op staan, maar ik word ook graag verrast door één of twee eigen creaties. Die moeten goed in balans zijn, dus ik hoop dat ze eerst grondig getest werden. De juiste hapjes vormen de perfecte pairing bij een goede cocktail. Ik ben iemand die graag knabbelt, dus daar kunnen ze mij zeker mee overtuigen. Ik vind het fijn als er wat diversiteit is, dus niet overal dezelfde tapas en nachos. Het moet niet veel zijn, maar wel goed.”

Jelle Beeckman (33), foodblogger The Messy Chef

“Een goede zomerbar neemt me mee naar andere oorden: een mix van Spaanse fiesta en een zuiders briesje uit de Provence werkt om je even op reis te voelen. Het is belangrijk dat er ademruimte is, veel volk is oké, maar ik krijg niet graag het Oktoberfest-gevoel. Verder vind ik het leuk als er ook aan kinderen gedacht is: plaats om te spelen maakt het grote verschil. En ik val altijd voor de lokale factor, zodat je het dorp of de buurt wat leert kennen: een biertje uit de streek, broodjes van de bakker om de hoek, een artiest die het podium mag veroveren.”

