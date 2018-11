Waar is de verlovingsring van Hanne van K3 naartoe? TK

28 november 2018

11u28

Bron: Story 0 Showbizz In september werd Hanne (24), ‘de rosse’ van K3, ten huwelijk gevraagd door haar vriend Jorn. Dat verklapte ze destijds zelf in ‘Gert Late Night’. Het viel fans tijdens recente optredens echter op dat ze die ring niet meer draagt. Een haar in de boter?

Gelukkig niet, zo blijkt. Hanne draagt de ring gewoon niet op het podium. “Daar ben ik te bang voor”, verklaarde ze in Story. “Eerst en vooral heb ik schrik om hem kwijt te spelen, want het is een exemplaar met een diamant en hij zit nogal los. Bovendien zou ik er niet graag kindjes mee verwonden (lacht). Dus vaak ligt hij gewoon in een mooi doosje op mijn nachtkastje.”

Er zijn momenteel nog geen concrete plannen voor een huwelijk. “Voorlopig zie ik totaal niet in wanneer ik me daarmee bezig zou moeten houden. Maar dat is niet erg, ik geniet volop van de verloving. Misschien wachten Jorn en ik net als Karen Damen ook wel negen jaar, om dan in het buitenland te trouwen. Misschien ook wel met een kindje erbij? Voorlopig blijft het vooral bij dromen.”

Dat is dan ook de reden waarom ze een verloving op haar 24ste niet echt te jong vindt. “Omdat we wisten dat we bij wijze van spreken toch niet binnen het jaar zouden trouwen, heeft Jorn nu al de vraag gesteld. Zijn manier om te tonen dat hij heel zeker is van onze relatie.”