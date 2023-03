Waar blijft ‘Boer zkt Vrouw’ al die single boeren en boerinnen halen? “Daarvoor hebben wij een speciale database”

Hoofdredac­tie NOS Sport treedt per direct af

De hoofdredactie van NOS Sport, de sportafdeling van de Nederlandse openbare omroep, treedt per direct terug. Dat heeft de NOS-directie in onderling overleg met de leden van de hoofdredactie besloten, meldt de omroep in een persbericht. De hoofdredactie maakte eerder bekend gefaseerd terug te treden, maar dat werd versneld na nog meer berichten over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.