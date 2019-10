Waag je kans! Studio 100 zoekt grote ‘Samson & Gert’-fans voor allerlaatste videoclip KD

29 oktober 2019

16u11 0 Showbizz Het einde van ‘Samson & Gert’ nadert. Maar voor Gert met enkele grote shows afscheid neemt van zijn trouwe viervoeter in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs, blikt het duo nog een allerlaatste videoclip in. Studio 100 zoekt nu fans van het eerste uur om te schitteren in die laatste clip. Iedereen die minstens 16 jaar is kan zich inschrijven.

Studio 100 lanceerde de oproep op In The Picture, een platform waarop vaak gezocht wordt naar figuranten voor films en series. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan zich inschrijven voor de opnames. Wie geselecteerd wordt, mag voor publiek spelen.

De clipopnames gaan door op woensdag 13 november in Mechelen en lopen van 16u30 tot 20 uur. Al bestaat de kans dat een hele hoop mensen al om 19 uur weer naar huis mogen vertrekken. Inschrijven kan tot en met donderdag 7 november via deze link.