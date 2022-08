W-festival zet volop in op jaren 80-nostalgie: “Die muziek leeft bij de jeugd”

De line-up van W-Festival in Oostende oogt indrukwekkend. Met UB40 en Anne Clark. Met Alphaville en Bauhaus, ook. Een festival dat vandaag van start gaat en zich geen betere aanloop kon wensen. Kate Bush bestormde met ‘Running Up That Hill’ — uit 1985 — opnieuw de hitlijsten dankzij de soundtrack van Netflix-reeks ‘Stranger Things’. Eurythmics leverde met ‘Sweet Dreams’ — uit 1983 — de meest gedraaide song op Tomorrowland en Tom Cruise brengt met ‘Top Gun’ de nostalgie terug in de bioscoop. Oftewel: de jaren tachtig zijn weer helemaal terug. “Dat klopt” aldus organisator Erik De Ridder. “En daar zijn wij uiteraard erg blij om. Misschien ligt daarin ook een kans om een jong publiek aan te spreken. We hebben dan wel geen Kate Bush of Annie Lennox op de affiche, maar ik merk wel dat de interesse in die muziek duidelijk bij de jeugd leeft.”