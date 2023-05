“Vul het waterkanon met salpeterzuur in plaats van water”: internet-commentator wordt geconfronteerd met eigen woorden

Internet-commentator Stefaan verschoot even toen hij Eric Goens met een cameraploeg aan zijn voortuin zag staan. De reporter kwam verhaal halen over de reactie die hij op internet plaatste. Volgens Stefaan zouden asielzoekers in een Brussels kraakpand best worden weggejaagd door het “waterkanon met salpeterzuur te vullen in plaats van water.” De man belooft in de toekomst voorzichtiger te zijn.