Vuile ijskoningin of onschuldig slachtoffer van vooroordelen: nieuwe film baseert zich losjes op het verhaal van Amanda Knox

Royalty Orlando Bloom verdedigt ‘problema­ti­sche’ satire over prins George: “Er is geen kwade wil mee gemoeid”

4 augustus De nieuwe animatiereeks ‘The Prince’, van de makers van ‘Family Guy’, kan op heel wat kritiek rekenen. De satirische serie over de Britse royals, met prins George in de hoofdrol, ging vorige week in première. Nu al roepen kijkers op om de reeks van de buis te halen. Maar Orlando Bloom (44), die de stem van prins Harry vertolkt, denkt daar anders over.