VTM3 zendt vanavond film ‘Grease’ uit als eerbetoon aan Olivia Newton-John

Muziek Tomorrow­land gaat in zee met Zweedse dj Eric Prydz: spectacu­lai­re hologram­show komt naar Nederland

De drie weekenden Tomorrowland zitten erop, maar er was één show die grote ogen wist te trekken in Boom: de hologramact van de Zweedse dj Eric Prydz (46). Muziekfans kunnen komend najaar nog eens gaan genieten van die unieke show, want Prydz gaat opnieuw samenwerken met de organisatie van Tomorrowland. Op 20 oktober is zijn show HOLO te bewonderen in de Ziggo Dome in Amsterdam.

8 augustus