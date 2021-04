VTM verschuift ‘De omgekeerde wereld’ naar de zomer

TV Originele Liegebeest-pop kende een tragisch einde

15 april In de jaren tachtig was ‘Het Liegebeest’ gedurende 67 afleveringen te zien op televisie, maar in 1987 verdween de bekende pop uit de aandacht. Tot deze week, want bij Radio 2 besloten ze om het groene slangenmonster nog eens naar boven te halen. Tot grote vreugde van de fans, want zij zijn het groene mannetje duidelijk nog lang niet vergeten.