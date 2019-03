VTM stapt naar de rechter na fake news over An Lemmens, Evi Hanssen en Natalia TDS

01 maart 2019

18u02 0 Showbizz VTM gaat een klacht indienen nadat enkele schermgezichten en hun programma ‘The Voice’ slachtoffer zijn geworden van fake news. Op sites zoals Instagram en Facebook verschijnen valse nieuwsberichten, waarmee allerlei schoonheidsproducten worden gepromoot. Wie die producten wil kopen, wordt opgelicht en ziet zijn geld in rook opgaan.

Op sociale media duikt er steeds meer ‘fake news’ op over BV’s. Zoals over An Lemmens, Evi Hanssen of Natalia, die allen zouden ontslagen zijn door hun werkgever, omdat ze andere schoonheidsproducten zouden gebruikt hebben dan de zenders hadden voorgeschreven. Compleet van de put gerukt natuurlijk, en daarom besluit VTM nu om juridisch actie te ondernemen.

“We gaan een strafklacht indienen bij de gerechtelijke instanties”, laat VTM-woordvoerster Sara Vercauteren ons weten. “Zowel ons schermgezicht An Lemmens als ons programma ‘The Voice’ worden immers misbruikt voor frauduleuze praktijken. Onbekenden proberen via fake news mensen te lokken naar een website waar An Lemmens en andere BV’s schoonheidsproducten lijken aan te prijzen. Uiteraard klopt dit niet. Als mensen deze producten toch bestellen, krijgen ze die niet geleverd thuis en krijgen ze ook hun geld niet terug.”

An Lemmens, Evi Hanssen en Natalia dienden ook persoonlijk al een klacht in bij de politie. “En wij zullen dat nu ook doen, aangezien dit gaat om oplichting.” De zender wil iedereen ook vragen de dubieuze berichten online niet zomaar te laten passeren. “We willen graag ook een oproep doen aan mensen die dit fake news zien passeren op hun Facebook: rapporteer dit nieuws als frauduleus bij Facebook. En wees ook alert als je op een site terechtkomt waar Bekende Vlamingen schoonheidsproducten aanprijzen.”