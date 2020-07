VTM schrapt volledig seizoen ‘Wittekerke’ met Guy Van Sande Jacob De Bruyne

20 juli 2020

12u41 0 tv VTM heeft besloten het negende seizoen van ‘Wittekerke’ niet meer uit te zenden. In dat seizoen speelde de veroordeelde Guy Van Sande (57) gedurende 58 afleveringen mee. “We slaan het hele seizoen over, zo moeten we niet middenin een seizoen stoppen”, klinkt het bij VTM. Eerder schrapte de zender ook al andere programma’s met Van Sande.

Guy Van Sande speelde tussen 2001 en 2003 de rol van Guy De Wolf in ‘Wittekerke’. De 58 afleveringen waarin hij te zien zou zijn, stonden over een vijftal maanden geprogrammeerd op VTM, maar nu beslist de zender het hele seizoen niet meer uit te zenden. “Zo moeten we niet middenin een seizoen stoppen”, klinkt het. De kustsoap stopte in 2008, maar de vijftien seizoenen worden door de week wel herhaald in de namiddag op VTM.

Het nieuws komt er nadat de zender ook al communiceerde alle programma’s waarin Van Sande een rol speelde, niet meer uit te zenden. Het gaat dan in de eerste plaats over de Antwerpse politiereeks ‘Zone Stad’ waarin hij de hoofdrol speelt, maar ook over een heel aantal aparte afleveringen van reeksen als ‘Aspe’ en ‘Danni Lowinski’ waarin hij gastrollen vertolkte.

Ook VRT besliste om afleveringen met Van Sande niet meer uit te zenden. Dit weekend werd zo aflevering 152 van ‘F.C. De Kampioenen’ overgeslagen. In die aflevering uit 2001 speelde Van Sande een yoga-instructeur. Van Sande werd in 2019 schuldig bevonden aan het bezit, de verspreiding en de productie van kinderporno.

