VTM schrapt ‘Sergio Over De Grens’-aflevering met Marco Borsato na beschuldigingen misbruik

ShowbizzVTM zal volgende dinsdag een aflevering van ‘Sergio Over De Grens’ niet uitzenden, omdat de Nederlandse zanger Marco Borsato erin te gast is. Hij kwam de voorbije dagen in opspraak wegens beschuldigingen van seksueel misbruik.

De Nederlandse onderzoeksjournalist Tim Hofman deed heel wat stof opwaaien met de nieuwste aflevering van zijn onlineprogramma ‘BOOS’, die donderdag werd uitgezonden. Daarin deden heel wat vermeende slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal. Alle vrouwen in kwestie werden naar eigen zeggen misbruikt door machtsfiguren bij ‘The Voice of Holland’, onder wie ook zanger en jurylid Marco Borsato. Er werd intussen ook al klacht tegen hem neergelegd. Borsato zou de billen van twee minderjarige meisjes betast hebben tijdens een BBQ. De ouders van de meisjes bevestigen dat verhaal.

“We begrijpen dat de recente berichtgeving rond Marco Borsato heel wat ophef veroorzaakt”, klinkt het bij VTM. “Het is op dit moment aan het gerecht in Nederland om zich te buigen over de schuldvraag. Als familiezender vinden we het belangrijk om de sereniteit in dit complexe verhaal op te zoeken. Daarom kiezen we ervoor om de aflevering van ‘Sergio Over De Grens’ waarin Marco Borsato te zien is volgende week niet uit te zenden. De aflevering zal op dinsdag 25 januari vervangen worden door de uitzending met Axel Daeseleire.”

Naast Borsato werden ook de namen van bandleider Jeroen Rietbergen en rapper Ali B vernoemd in de zaak rond ‘The Voice of Holland’. Zenders ITV en RTL hebben het programma momenteel van de buis geschrapt, in afwachting van het onderzoek.

