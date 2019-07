VTM-reeks ‘13 geboden’ krijgt een tweede leven op Netflix DBJ

25 juli 2019

10u45 0 TV De VTM-reeks ‘13 geboden’ met Marie Vinck en Dirk Van Dijck in de hoofdrollen is vanaf 20 augustus te zien op Netflix. Naast onder meer ‘Beau séjour’ en ‘Undercover’ is het een van de weinige Vlaamse reeksen die door de streamingigant worden opgepikt.

‘13 geboden’, dat bij ons vorig najaar werd uitgezonden op VTM, gaat over een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de 10 Geboden. Marie Vinck en Dirk Van Dijck zijn de Aalstse rechercheurs die hem proberen te arresteren.

De Vlaamse misdaadreeks scoorde ook al in Groot-Brittannië en de VS. ‘13 Commandments’ knocked my socks off’ - ”‘13 geboden’ blies me van mijn sokken”, stond ondermeer te lezen in de buitenlandse pers en foto’s van Marie Vinck als Vicky Degraeve doken onder meer op in titels als ‘The Times’ en ‘The Guardian’.