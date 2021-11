VTM-programma ‘Da’s Liefde’ maakt straks kans op prestigieuze Emmy-award: “Als we winnen? Keihard feesten”

De makers van het VTM-programma ‘Da’s Liefde’ maken straks kans op een International Emmy Award, een prestigieuze televisieprijs. Het zou voor Tim Van Aelst van productiehuis Shelter al de vierde zijn. “We zijn ontzettend trots dat we hier mogen zijn, we zijn aan het genieten”, zegt Van Aelst vanuit New York bij HLN LIVE. “Wat we gaan doen als we winnen? Keihard feesten!”, vult Sofie Peeters aan. Maar hoe hoog schatten ze hun eigen kansen in? Bekijk hier het gesprek met Van Aelst en Peeters vanuit New York.