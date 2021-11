VTM-nieuwsanker Stef Wauters wint Wablieft-prijs voor heldere taal

Muziek K3 komt binnenkort met eigen immersive ‘K3 Bootcamp’

Van 22 december 2021 tot 15 maart 2022 kunnen fans de immersive ‘K3 Bootcamp’ beleven in de Studio 100 Story Studio op de Meir in Antwerpen. Voor de allereerste keer kan het publiek binnenstappen in ‘de wereld van K3’ dankzij indrukwekkende 360°-projecties. De muziek en de interactieve opdrachten via koptelefoons maken de beleving nog sterker. Een hele ervaring voor alle jonge, en wat oudere, fans van K3.

