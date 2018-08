VTM-nieuwsanker Elke Pattyn: "Als je als man 120 kilo weegt, dan zal je waarschijnlijk geen nieuwsanker worden" De vragen van Proust - zomereditie Ann Jooris en Fernand Van Damme

20 augustus 2018

11u09

Bron: De Morgen 0 Showbizz De Franse schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Twintig directe vragen, evenzoveel openhartige antwoorden. Vandaag: VTM-journalist en nieuwsanker Elke Pattyn (38). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

1. Summertime sadness, kent u dat gevoel?

“Goh, vreemde eerste vraag. Neen, ik ken het gevoel niet. Ik ken winterblues en daar kan ik me iets bij voorstellen, maar summertime sadness? Neen, echt niet. Leg het me uit. Een melancholisch gevoel door de drukkende warmte? Ah zo. Het is mij volledig vreemd. Voor mij is de zomer net het seizoen waarin je veel zonlicht krijgt en waar je vrolijk van wordt.

“De eerste helft van de zomer doe ik bijna alle nieuws­shiften, de tweede ga ik op vakantie. Ik vind het idee van ‘work hard, play hard’ leuk. Een maand intensiever werken dan anders en nadien een maand vrij zijn: heerlijk.”

2. Wat vindt u een belangrijke eigenschap van uzelf?

