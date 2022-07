VTM NIEUWS-sportankers Lies Vandenberghe en Maarten Breckx zijn voor de tweede keer ouders geworden

Bijzondere naam

In januari maakten Lies Vandenberghe en Maarten Breckx bekend dat er een tweede kindje op komst was. “Happy new year from our growing family to yours. Baby brother on the way #july2022", klonk het destijds op Instagram. In juli 2019 kreeg het koppel samen al hun eerste zoon Georges. Maarten en Lies leerden elkaar zo’n zeven jaar geleden kennen bij VTM NIEUWS. Hij werkte toen al voor de sportredactie, zij startte als stagiaire bij Royalty. Na een jaar sloeg de vonk over. In 2018 stapten de twee in het huwelijksbootje. Sinds april 2020 zijn Maarten en Lies ook rechtstreekse collega’s van mekaar, want ze zijn beiden sportanker bij VTM NIEUWS.