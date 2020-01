VTM neemt afscheid van programmadirecteur Ricus Jansegers MC

08 januari 2020

12u01 1 TV Uitgerekend op de dag dat aan de Medialaan in Vilvoorde zal geklonken worden op het nieuwe jaar, raakte bekend dat DPG Media afscheid neemt van programmadirecteur Ricus Jansegers. Hij wordt niet onmiddellijk vervangen.

Jansegers werd begin 2014 programmadirecteur bij wat toen nog VMMa heette. Hij volgde Jan Segers op, die toen even het interne productiehuis van het bedrijf ging leiden. Hij was de bezieler van tal van nieuwe projecten en stond mee aan de wieg van CAZ.

Het afscheid van Jansegers past in de nieuwe strategie van de tv-poot van DPG Media. Dat werd de voorbije maanden stevig herschreven, waarbij o.a. een herstructurering werd doorgevoerd en zo’n 80 werknemers het bedrijf dienden te verlaten. De nieuwe strategie zal minder draaien rond klassieke televisie, maar meer focussen op streamingdiensten en video. Ricus Jansegers was als programmadirecteur vooral beslagen in het invullen van klassieke tv-schema’s en het beheer van tv-budgetten.

Met Jansegers verdwijnt een tv-programmator met pakken ervaring. In de jaren 2000 leidde hij de SBS-zenders VT4 en VIJFtv. Nadien was hij senior vice-president van de internationale programmering en programmatie bij de Europese mediagroep ProSiebenSat1.