VTM lanceert nieuwe kookwedstrijd 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant'

31 oktober 2019

VTM wakkert opnieuw het vuur onder tv-kookwedstrijden aan en start volgend voorjaar met 'Mijn Keuken, Mijn Restaurant', een mix van 'De Beste Hobbykok van Vlaanderen' en 'Mijn Pop-Uprestaurant'.

In een eerste deel van de wedstrijd, de ‘Mijn Keuken’-fase, moeten de duo’s zich bewijzen in hun eigen keuken thuis met een zelfgekozen driegangenmenu tegenover elkaar én tegenover een jury van topchefs. De duo’s die de eerste selectie overleven, openen vervolgens gedurende enkele weken een tijdelijk restaurant in verschillende steden, waarin een publieksjury van kijkers mag komen proeven van hun kookkunsten: de ‘Mijn Restaurant’-fase. Slechts 1 duo mag zich aan het einde van de rit het beste hobbykokduo van Vlaanderen noemen. Wie het nu al voelt kriebelen en zijn of haar passie voor koken wil tonen, kan zich inschrijven via vtm.be.