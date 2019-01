VTM lanceert de 30 Year Challenge: herken jij dit schermgezicht? TK

17 januari 2019

20u10 3 Showbizz Vergeet de 10 Year Challenge! VTM blaast binnenkort 30 kaarsjes uit en lanceert daarom de ‘#30yearvtmchallenge’. Ze roepen kijkers op om foto’s van drie decennia geleden uit de kast te halen, en geven alvast het goede voorbeeld met enkele schermgezichten. Zie jij wie het is?

Het is bijna niet te geloven, maar de man op de foto is Stef Wauters. Het nieuwsanker was in 1989 een jonge knaap met lang haar en een typische bril voor het tijdsperk.

Je kan zelf deelnemen door je collage te posten met de hashtag ‘#30yearvtmchallenge’!