VTM heeft rechten van Zuid-Koreaanse spelshow ‘I Can See Your Voice’ verworven

In de Zuid-Koreaanse spelshow ‘I Can See Your Voice’ krijgt een gastartiest zes kandidaten voorgeschoteld. Vervolgens is het aan de deelnemers om de artiest in kwestie te overtuigen van hun zangtalent. Alleen moeten ze dat doen zonder ook maar één noot te zingen. Klinkt als een onmogelijke opdracht, maar de gastartiest kan gelukkig wel rekenen op de hulp van een panel. Uiteindelijk blijft er maar een kandidaat over en dan is het uur van de waarheid eindelijk aangebroken. De artiest en de gekozen kandidaat moeten samen een nummer zingen om zo te ontdekken of deze laatste wel effectief kan zingen.