VTM gaat successeizoen ‘Liefde voor muziek’ met Natalia, Clouseau en Bart Peeters opnieuw uitzenden DBJ

18 mei 2020

10u13 19 tv Vanaf volgende week zendt VTM opnieuw het derde seizoen van ‘Liefde voor muziek’ uit. Dat was een van de meest succesvolle door de indrukwekkende lijst artiesten die naar de Spaanse zon afreisden. Onder meer Clouseau, Natalia en Bart Peeters coverden elkaars nummers.

Vanavond staat de laatste aflevering van het zesde seizoen van ‘Liefde voor muziek’ gepland op VTM, maar ook na vanavond gaat de zender nog even door met het liedjesprogramma. Vanaf volgende week zal in hetzelfde tijdslot het befaamde derde seizoen van ‘Liefde voor muziek’ opnieuw worden uitgezonden.

Het was en memorabele editie want de lijst artiesten die deelnamen was behoorlijk indrukwekkend. Koen en Kris Wauters reisden af naar Spanje, maar ook Natalia en Bart Peeters. Net als Gers Pardoel, Josje Huisman, Isabelle A en Lady Lynn. De uitzendingen dateren van het voorjaar van 2017.

Maar eerst is er dus nog de laatste aflevering van seizoen zes. Daarin blikken Karen Damen, Regi en co. terug op het voorbije seizoen en vertellen ze anekdotes en goed bewaarde geheimen van tijdens de opnames.

Clouseau ontroerde Bart Peeters onder meer met een bewerking van ‘She Goes Nana’.



