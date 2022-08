VTM 2 maakt eigen versie van Nederlandse hit ‘Million Dollar Island’

Het is een fascinerend sociaal experiment waarin het draait om hechte vriendschappen, onvoorstelbaar doorzettingsvermogen en geheime samenzweringen. Een ideale mix tussen ‘The Hunger Games’, ‘Squid Game’ en ‘Expeditie Robinson’. VTM 2 stuurt 100 deelnemers naar een onbewoond tropisch eiland waar ze moeten overleven. Iedere kandidaat start met een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Door spellen te spelen, kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. En ook vriendschappen zijn essentieel want deelnemers die opgeven, moeten hun bandje(s) aan een achterblijver naar keuze geven. Zo kan vriendschap flink wat geld opleveren. In de finale krijgen de overblijvers de kans om hun verdiende bandjes om te zetten in cash.

In Nederland is ‘Million Dollar Island’ dé nieuwste sensatie, al kon de finale op fors wat kritiek rekenen. Vooraf werd gecommuniceerd dat er in totaal één miljoen euro werd verdeeld onder de deelnemers die zouden overleven op het onbewoond eiland. Maar in realiteit was niets minder waar: van het beloofde bedrag werd uiteindelijk zeventien procent uitgekeerd. De drie finalisten gingen opgeteld met 170.000 euro naar huis. “Wat een goedkope bedoeling van SBS 6 en Talpa”, klonk het toen op Twitter.

Van de kwade reacties op de finale heeft de maker van het concept, John De Mol, geen last van. Zijn ‘Million Dollar Island’ werd al verkocht aan Amerika, Nederland en België. Het survivalprogramma is dan ook een coproductie met het Nederlandse SBS6. Maar om dezelfde teleurstellingen van de kijkers in ons buurland te vermijden, zal VTM 2 het anders moeten aanpakken.

De opnames vinden dit najaar plaats en het programma is in 2023 te zien bij VTM 2. Kandidaten die zich geroepen voelen, kunnen zich vanaf nu inschrijven via vtm.be.

Volledig scherm Million Dollar Island © SBS6 / VTM

