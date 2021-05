VRT-weerman Bram Verbruggen wil majoor én wijnboer worden: “Binnen drie jaar oogst ik eerste druiven en verschijn ik voor commissie bij Defensie”

Showbizz Miss Bel­gië-eredame Dhenia Covens trekt naar Miss Universe: “Twee weken bang afwachten voor het visum”

6:36 Ze moet 24 uur in isolement doorbrengen in een hotelkamer en zelfs haar valiezen zullen op corona getest worden, maar Dhenia Covens (27) is vastberaden om een gooi te doen naar de titel van Miss Universe. Vandaag vertrekt de Miss België-eredame richting Miami waar ze, in contrast met ons land, voor duizend Amerikanen in het publiek zal aantreden. “Hopelijk met alle 85 meisjes op het podium, maar sommige landen wachten nog steeds op de goedkeuring van hun coronavisum.”