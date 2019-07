VRT verdedigt zich: "Chris Van den Abeele vond het zélf een ongepast grapje" MVO

25 juli 2019

00u00 15 showbizz Een mopje van Chris Van den Abeele (55) op het late radionieuws kan voor de VRT niet door de beugel. De radiojournalist maakte een grapje over de Nederlandse actrice Imanuelle Grives, die met drugs betrapt werd op Tomorrowland. Haar excuus luidde dat ze zich voorbereidde op een rol als drugdealer. "Gelukkig probeerde ze zich niet voor te bereiden op een rol als seriemoordenaar", voegde Van den Abeele daar met een knipoog aan toe.

Bij de VRT waren ze er niet echt tevreden mee, maar van een nultolerantie voor grapjes of een strenge sanctie is geen sprake. "Chris heeft natuurlijk zijn eigen stijl, het is niet de eerste keer dat hij een grapje maakt, en er is dus ook geen sprake van een nultolerantie. Het is niet zo dat zulke dingen niet mogen, het hangt gewoon af van situatie tot situatie", zegt woordvoerder Hans Van Goethem.

De reactie op het grapje kwam er in overleg met Chris Van den Abeele zelf, blijkt uit het antwoord dat ombudsman Tim Pauwels gaf op de verschillende reacties die hij hier op kreeg. "'In een radionieuws horen geen grapjes thuis, zeg dat ik het niet meer zal doen', heeft Chris zelf gezegd", aldus Pauwels. "Hij is een heerlijk bescheiden en inschikkelijk mens. Er was geen sprake van een strenge sanctie. De waarheid is dat Chris eigenlijk zichzelf op de vingers heeft getikt.”