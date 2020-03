VRT verbiedt reclamefilmpje met Witse: “Dan noemen we onszelf Watse” SDE

06 maart 2020

We schreven het eerder deze maand al: Hubert Damen (73) kruipt nog eens in de rol van commissaris Witse . Niet in een film of tv-reeks, maar in een promofilmpje voor een kledingzaak. Maar de VRT gooit roet in het eten. Dat meldt het Nieuwsblad.

Hubert Damen die reclame maakt voor kledingzaak De Gouden Schaar, daar kraait geen haan naar. Maar commissaris Witse die reclame maakt, dat is een andere zaak, vindt de VRT. “We hebben De Gouden Schaar gevraagd om het filmpje te schrappen”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in Het Nieuwsblad. “Dat geldt voor al onze merken: die mogen niet worden gebruikt voor commerciële nevenactiviteiten. Die zaak verkoopt naar eigen zeggen misdadig mooie mode. Maar met onze personages is dat eigenlijk een beetje misdadige reclame.”

Zowel de kledingzaak als Hubert Damen zijn niet onder de indruk. “Ah, alles van die VRT-top interesseert me eigenlijk geen kloten meer", laat de acteur strijdlustig optekenen. “Het hele bedrijf ligt in puin, je zou toch denken dat ze op dit moment grotere problemen hebben? Maar nee, ze vinden het belangrijk om een dementerende acteur van 73 lastig te vallen. Wel, dan zullen we alles opnieuw opnemen, en noemen we onszelf Watse.”