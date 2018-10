VRT stuurt na ophef financiële samenwerking met partners bij ADN

18 oktober 2018

17u13

De VRT stuurt de regels bij over uitzendingen op locatie waar een deel van de kosten wordt gedragen door een externe partner. Dat zei de VRT-top vandaag in het Vlaams Parlement.

Vorige week raakte bekend dat de VRT betaalde samenwerkingen aangaat voor speciale live-uitzendingen van radioprogramma's. De externe partner, zoals een cultuurhuis of een beurs, draagt in dat geval een deel van de productiekosten. De omroep zei in eerste instantie dat er niet wordt betaald voor uitzendingen van de nieuwsdienst op locatie. Dat bleek later niet te kloppen. Zo werd er drie keer betaald voor een uitzending van het actuaprogramma 'De Ochtend' op Radio 1.

"In naam van alle makers: deze samenwerkingen zijn altijd vanuit een groot engagement en met absolute redactionele onafhankelijkheid gebeurd", zei Els Van De Sijpe, mediamanager Radio bij de VRT, in het parlement. "Wij gaan ook op locatie zonder enige vorm van betaling, omdat we het belangrijk vinden ook de kleine organisaties te steunen.”

“Perceptieprobleem”

Omdat er een perceptieprobleem is ontstaan, stopt de VRT evenwel met de samenwerking voor interventies op locatie. Het gaat bijvoorbeeld om Radio 2 dat aandacht besteedt aan een specifieke plek tijdens de Week van het Bos. De omroep blijft dat soort korte interventies doen, maar dan zonder tussenkomst in kosten. De maatregel wordt meteen van kracht, al zullen de engagementen die al werden getekend nog wel worden nagekomen.

Wat de VRT wel blijft doen is de kosten delen voor een volledige uitzending op locatie. Ook bij een uitzending vanuit bijvoorbeeld een cultuurhuis of op vraag van een koepelorganisatie als de Bouwunie, heeft de redactie volledige onafhankelijkheid, bendadrukte de directie.

“Peanuts”

De samenwerkingen waren vorig jaar goed voor 0,64 procent van de totale inkomsten van de omroep. Peanuts, vonden sommige parlementsleden, dus kan de VRT er maar beter volledig mee stoppen. "Bij de VRT bestaan geen peanuts meer", antwoordde ceo Paul Lembrechts. "De VRT moet schrapen om te zorgen dat ze haar opdracht kan blijven volbrengen. Wij hebben alle middelen nodig die we kunnen verwerven."

"Deze samenwerkingen zijn geen verdienmodel voor de openbare omroep", vond ook Mediaminister Sven Gatz (Open Vld). "Er is geen sprake van winst. De partner geeft nooit een vergoeding die hoger ligt dan de meerkost van de uitzending op locatie.”

Om dat voor iedereen transparant te maken zal de VRT het samenwerkingskader publiceren op de website en elk jaar de lijst met partners overmaken aan onder meer het Rekenhof en Audit Vlaanderen. "Een aanpassing van de beheersovereenkomst lijkt op het eerste zicht niet nodig", besloot Gatz.