VRT schuift Zita Wauters naar voor, te beginnen met ‘Zomerhit’: “We geloven écht in haar”

Deze zomer stuurt VRT Zita Wauters op pad achter de schermen van Zomerhit. Zij brengt op allerlei socialemediaplatformen verslag uit. Daarmee zet Zita - die eerder te zien was in de Ketnet-musical ‘Kadanza Together’, als presentatrice van ‘Ketnet Musical’ en de rodelopershow van ‘Het gala van de gouden K’s’, als onderzoekster in ‘Dierendetectives’ én als actrice in de film ‘Niet Schieten’ - een volgende stap in haar carrière. “De zomer is echt mijn favoriete tijd van het jaar”, zegt de dochter van Koen Wauters. “Voor mijn ideale zomermoment is - naast leuke mensen om mij heen, en een lekker drankje - muziek een essentieel ingrediënt. Zomerhit is een combinatie van al die dingen, dus ik ben superblij dat ik dit muziekfeest vanop de eerste rij mag meemaken.”

Algemeen directeur content Ricus Jansegers is eveneens enthousiast. “Zita barst van het talent”, klinkt het. “Ze is een van de mensen uit onze VRT Academy. Dat is een project waarbij we, gedurende één jaar, een groepje van vijf, zes jonge mensen coachen waar we écht in geloven. Via doorgedreven begeleiding willen we hen klaarstomen voor het grotere werk. Pommelien Thijs is een van onze succesverhalen, net als Robin Keyaert. Ik geloof oprecht dat Zita klaar is voor meer dan Ketnet, en dat ze een meerwaarde is voor ‘Zomerhit’. Zita zal in de eerste plaats online uitgespeeld worden, maar zal ook in het tv-programma aan bod komen.”